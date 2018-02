Produto Interno Bruto cresce 2,7% em 2017

RTP14 Fev, 2018, 09:38 / atualizado em 14 Fev, 2018, 09:59 | Economia

O comunicado do Instituto Nacional de Estatística indica que o maior crescimento da economia portuguesa no ano passado resulta “do aumento do contributo da procura interna”, nomeadamente da “aceleração do investimento”. A nota do INE explica que “a procura externa líquido apresentou um contributo idêntico ao registado em 2016”.



A confirmar-se a estimativa rápida avançada esta quarta-feira pelo gabinete de estatísticas, Portugal teve no último ano o maior crescimento desde 2000 – ano em que o Produto Interno Bruto cresceu perto de 3,9 por cento.



A estimativa do INE para o crescimento de 2017 coincide com a última previsão divulgada pela Comissão Europeia e fica ligeiramente acima do valor inscrito pelo Governo no último Orçamento do Estado (2,6 por cento).



Estes valores fazem parte da estimativa rápida divulgada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Os resultados correntes das Contas Nacionais Trimestrais serão divulgados no próximo dia 28 de fevereiro.



(Em Atualização)