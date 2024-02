Produtores do Baixo Mondego dialogam com ministério às 14h00

Um dos promotores da manifestação, João Monteiro Grilo, disse à agência Lusa que a delegação dos produtores do Baixo Mondego, incluindo ele e o colega Carlos Plácido, foi avisada do encontro por responsáveis da Direção Regional de Agricultura do Centro (DRABL).

"Não sabemos se a própria ministra da Agricultura vai participar", afirmou, indicando que a reunião, a partir das instalações da DRABL, na Baixa de Coimbra, "será com o gabinete" de Maria do Céu Antunes.

João Grilo reafirmou que os manifestantes, com cerca de 250 tratores agrícolas, "não sairão" do local, na avenida Fernão de Magalhães junto à sede da DRABL, "sem discutir o documento" com as reivindicações que foi entregue a esta entidade regional.

"Demonstrámos que estamos vivos, que o Vale [do Mondego] existe e que aqui há agricultores dispostos a lutar pelas suas atividades", declarou pouco antes Carlos Plácido.

Falando aos manifestantes em cima de uma furgoneta parada em plena avenida Fernão de Magalhães, assegurou que, independentemente do resultado da reunião desta tarde com o Ministério da Agricultura, as centenas de agricultores envolvidos no protesto "não vão desarmar".