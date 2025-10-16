Projeto AGEO recebe prémio Europa Verde e escolha do público





Instituto Superior Técnico (coordenador do projeto);

Associação Portuguesa de Geólogos;

Laboratório Nacional de Energia e Geologia;

Universidade da Madeira;

Câmara Municipal de Lisboa;

Laboratório Nacional de Engenharia Civil.



O projeto foi financiado pelo Fundo europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e enquadra-se no eixo prioritário 3 - fortalecimento da resiliência do território aos riscos de origem natural, climática e humana. Esta prioridade promove uma melhor gestão do ambiente, permitindo que as autoridades regionais e os diversos stakeholders estejam melhor preparados para se adaptarem às alterações climáticas e a potenciais riscos que venham a ocorrer na área atlântica.





Com o AGEO, pretende-se testar uma nova forma de envolvimento entre a sociedade civil e as autoridades locais e demonstrar como o envolvimento dos cidadãos pode fortalecer os sistemas locais, regionais e nacionais de gestão de riscos, permitindo a implementação de medidas de mitigação e otimização de resposta face a uma catástrofe. O Projeto pretende ainda promover o uso dos dados, produtos e serviços inovadores de programas de observação da terra, como o Programa Copernicus.





Os Prémios Regiostars tornaram-se o selo de excelência da Europa para projetos financiados pela UE que demonstram o impacto e a inclusão do desenvolvimento regional. O AGEO é um projeto transnacional com a participação de cinco países: Portugal, França, Irlanda, Espanha e Reino Unido. O projeto obteve a maioria dos votos, 1976 no total, sendo o projeto claramente preferido entre os 25 finalistas dos prémios Regiostars 2025.





Este projeto transnacional reúne cientistas, comunidades locais e governos para fazer face aos riscos geológicos na região atlântica por meio da ciência cidadã, da observação da Terra e de instrumentos inovadores de gestão dos riscos.



Com a implementação de cinco observatórios piloto de cidadãos na região atlântica, o projeto mostrou como se pode capacitar as comunidades locais para participarem em sistemas de alerta precoce e enfrentarem desafios relacionados com o clima. Contribuiu para proteger os cidadãos de eventos de grande impacto e de vários cenários de risco.





Pode conhecer mellhor este projeto em https://ageoatlantic.eu/

Os Regiostars

Um júri composto por peritos de toda a Europa selecionou 25 finalistas que se destacaram em cinco domínios fundamentais, refletindo cada um deles uma prioridade da política regional da UE. Com um número recorde de 266 candidaturas apresentadas, os vencedores foram selecionados em cinco categorias temáticas, tendo um projeto adicional recebido o Prémio do Público.





O projeto reúne 13 entidades. Em Portugal são parceiros: