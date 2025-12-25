Projeto angolano N`dola Sul inicia produção de petróleo e gás

Em comunicado, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) refere que o Bloco 0 é operado pela Cabinda Gulf Oil Company Limited (CABGOC), subsidiária da Chevron em Angola, e integra, com os respetivos interesses participativos, a Sonangol E. P. (41%), a TotalEnergies (10%) e a Azule Energy (9,8%).

De acordo com o comunicado hoje divulgado, o registo do "primeiro óleo" que agora se anuncia simboliza o arranque da produção de petróleo destinada ao Terminal de Malongo, Cabinda, enquanto o gás associado será encaminhado para a fábrica Angola LNG (Gás Natural Liquefeito), contribuindo para o fortalecimento da infraestrutura energética nacional.

Para o presidente da ANPG, Paulino Jerónimo, citado no comunicado, "o primeiro óleo do Projeto N`dola Su significa um novo passo de sucesso no conjunto de investimentos no sector por parte dos parceiros que apostam em Angola".

"Significa também um novo marco na contribuição do conteúdo local angolano, tendo em conta que o essencial da estrutura foi fabricado no nosso território e por quadros nacionais, dentro dos padrões internacionais de qualidade e preservação ambiental", sublinhou.

O documento realça que uma parte considerável da estrutura metálica do Projeto N`dola Sul foi fabricada nas províncias do Cuanza Sul e Cabinda.

"Trata-se de uma plataforma composta por uma jaqueta com o peso aproximado de 1.100 toneladas, cerca de 73 metros de altura, construída no Porto Amboim, província do Cuanza Sul, ao passo que as superfícies superiores, com cerca de 600 toneladas, foram fabricadas em Malembo e montadas em Malongo, província de Cabinda", destaca o comunicado.

O projeto, com 12 poços, inclui um oleoduto de produção com 15 quilómetros de comprimento, que vai da plataforma até à instalação do complexo Mafumeira, uma extensão do convés da Plataforma de Produção e Processamento de Mafumeira, que recebe a produção de N`dola Sul e a canaliza através do seu sistema de processamento.

Segundo o diretor-geral da Chevron para a África Austral, Frank Cassulo, "este projeto exemplifica o compromisso da CABGOC em promover o conteúdo local em Angola e desenvolver recursos de forma eficiente na concessão do Bloco 0".

No processo de construção da plataforma do N`dola Sul foi aplicado um método de instalações mínimas que aproveita a capacidade de processamento disponível no complexo Mafumeira e um sistema de energia solar, baterias que alimentam a instalação, uma demonstração do compromisso do sector com o desenvolvimento sustentável, segundo os responsáveis.

Durante a construção, o projeto criou mais de 800 empregos para angolanos, em Cabinda e no Cuanza Sul, e atribuiu vários contratos a parceiros comerciais locais.