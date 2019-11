Prolongamento da crise espanhola ameaça economia portuguesa

Um dia após as eleições espanholas, os investidores fazem-se notar. Os juros dos títulos espanhóis a 10 anos estão ser negociados a uma taxa de 0,41%, enquanto a taxa portuguesa está nos 0,33% - uma diferença nunca antes vista.







Mas a vantagem pode esconder problemas, no caso de uma crise espanhola prolongada.



Espanha é o principal parceiro comercial de Portugal, com 1/4 das exportações e 1/3 das importações registadas no ano passado.



Marcos Ferreira, professor universitário, olha com preocupação para a questão catalã e para o orçamento.





Portugal tem outros indicadores onde está agora em vantagem sobre Espanha. Basta ver as previsões da Comissão Europeia para o crescimento económico para este ano: Portugal com 2% ligeiramente acima da previsão espanhola de 1,9%; no próximo ano, Portugal desce para 1,7%, mas também Espanha para 1,5%.





E a taxa do desemprego em Portugal é praticamnete metade da taxa espanhola - valores que podem ficar comprometidos com a increteza do que acontecer em Espanha.





A dívida portuguesa é superior à espanhola, é certo. Mas, enquanto Portugal em 2021 prevê um excedente nas contas do Estado. Espanha deverá manter-se com um défice a rondar os 2%, o que poderá pesar nas exportações portuguesas.