Promulgado diploma que cria o Empreendimento Hidráulico do Crato

O Presidente da República promulgou o diploma do Governo que cria o Empreendimento Hidráulico do Crato. Marcelo Rebelo de Sousa diz que esta decisão tem em conta o consenso acerca da importância da Barragem do Pisão, o apoio da Associação Nacional de Municípios e o facto desta ser uma prioridade assumida.