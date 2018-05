Proposta de orçamento da UE é "mau ponto de partida" diz Marcelo

O Presidente da República ecoou a posição do Executivo, afirmando que o líder do principal partido da oposição deverá vir a ter uma posição semelhante.



"Parece que afinal é um mau ponto de partida", disse Marcelo, destacando a descida dos valores do orçamento comunitário abaixo dos níveis desejáveis, e o corte superior ao desejável "à PAC e os fundos de Coesão Social".



Já para Portugal isso significa "cortes que são injustos e indesejáveis".



Apesar de tudo, esta proposta, diz o Presidente, "é um ponto de partida. "Começa aqui um processo que nós esperamos que seja rápido, isto é que haja uma decisão antes das eleições europeias e antes de uma nova Comissão".



"O Presidente da República está em sintonia" com o Governo e a oposição, "no sentido de que queremos mais e acharmos que é justo ser mais por inúmeras razões", incluindo "o comportamento financeiros português nos últimos anos".