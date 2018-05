Partilhar o artigo Proposta do orçamento plurianual comunitário "pode melhorar se a Europa quiser", diz Carlos Moedas Imprimir o artigo Proposta do orçamento plurianual comunitário "pode melhorar se a Europa quiser", diz Carlos Moedas Enviar por email o artigo Proposta do orçamento plurianual comunitário "pode melhorar se a Europa quiser", diz Carlos Moedas Aumentar a fonte do artigo Proposta do orçamento plurianual comunitário "pode melhorar se a Europa quiser", diz Carlos Moedas Diminuir a fonte do artigo Proposta do orçamento plurianual comunitário "pode melhorar se a Europa quiser", diz Carlos Moedas Ouvir o artigo Proposta do orçamento plurianual comunitário "pode melhorar se a Europa quiser", diz Carlos Moedas

Tópicos:

Definição, Moedas,