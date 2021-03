PRR. Associação ambientalista Zero diz que plano "tem de ser muito melhorado"

No entanto, o responsável alerta que as verbas que deveriam ser destinadas à chamada "transição verde" estão abaixo do valor definido pelas metas europeias.



Apesar de o Governo dizer que 47 por cento dos 14 mil milhões de euros do plano são destinados à área ambiental, a Zero fez as contas e assegura que são apenas 33 por cento.