PS prepara contraproposta orçamental. Alexandra Leitão avisa que nada está garantido

Em declarações, esta sexta-feira, à Antena 1, a líder parlamentar socialista, Alexandra Leitão, garante que o PS vai apresentar uma contraproposta sem, no entanto, se comprometer com datas.Horas depois de Luís Montenegro ter anunciado os contornos da proposta do Executivo, no sentido de garantir a viabilização do Orçamento do Estado pelo PS, Alexandra Leitão diz que, ao contrário do que o primeiro-ministro assegurou, os argumentos do Governo não são irrecusáveis.