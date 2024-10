Negociação do Orçamento perdura. PS prepara contraproposta a "proposta irrecusável"

Ainda não há acordo, mas Governo e PS podem estar mais próximos de um entendimento para o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos voltaram a reunir-se esta quinta-feira para discutir o documento. O primeiro-ministro apresentou o que considera ser uma “proposta irrecusável”, mas mostrou-se disponível para aprimorar ainda mais a proposta para que os socialistas viabilizem o Orçamento.Essa resposta dos socialistas só deverá ser conhecida na próxima semana, uma vez que o secretário-geral do PS apenas vai reunir-se com o grupo parlamentar socialista na terça-feira à noite. Até essa altura, Pedro Nuno Santos manter-se-á em silêncio.

O que propôs Montenegro?

Depois de o PS ter insistido que mantinha o IRS Jovem e o IRC como linhas vermelhas, o PSD fez algumas cedências e alterou a sua proposta relativa a estes dois pontos.No IRC, o Governo propõe a diminuição do alívio da taxa dos atuais 21 para 20 por cento. Antes, a proposta do Executivo era diminuir dois pontos até aos 19 por cento. A proposta fica, assim, 170 milhões de euros mais barata.Montenegro comprometeu-se também a aumentar o investimento público na habitação e alojamento estudantil, a um reforço das pensões idêntico ao suplemento que vai ser pago em outubro e a incentivos à exclusividade dos médicos no SNS.

Governo promete não adotar “uma posição de ultimato”

Numa declaração ao país após a reunião de menos de meia hora na residência oficial do primeiro-ministro, Luís Montenegro disse ter a convicção de que a reflexão que o secretário-geral do PS irá fazer sobre a contraproposta do Governo irá conduzir à viabilização do Orçamento.O primeiro-ministro garantiu ainda que o Governo não adotará “uma posição de ultimato” ou de “proposta derradeira”.“Nós queremos evitar eleições e queremos evitar um chumbo do orçamento. Daremos o nosso contributo”, disse o líder do PS à saída da sede do partido, na quinta-feira, escusando-se a mais comentários.