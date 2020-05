PS recomenda ao Governo medidas de apoio face às quebras na produção de cereja

Num projeto de resolução apresentado na Assembleia da República, que tem como primeiros subscritores os deputados eleitos pelo circulo de Castelo Branco (Hortense Martins, Joana Bento e Nuno Fazenda), é apontada a situação da produção de cereja do Fundão, com quebras acima dos 70% e um prejuízo superior a oito milhões de euros.

Os deputados lembram que a "Cereja do Fundão é um ícone incontornável da Cova da Beira" e que a sua produção abrange não só o concelho do Fundão, como as freguesias limítrofes de Louriçal do Campo e Lardosa (concelho de Castelo Branco),Ferro e Peraboa (concelho de Covilhã) e ainda o concelho de Belmonte.

Os deputados sublinham a importância da "economia circular em torno deste fruto" nos concelhos do Fundão, Covilhã, Belmonte e Castelo Branco, e destacam que, em anos normais, a produção de cereja, só no concelho do Fundão, ronda as sete mil toneladas, representado cerca de 20 milhões de euros na economia local.

"Porém, as condições meteorológicas adversas e extremas, entre o final de março e início de abril deste ano, nomeadamente neve, chuva intensa, queda de granizo e geada fora de tempo, causaram uma quebra de produção que se estima em cerca de 70%, num prejuízo direto de oito milhões, sendo um impacto muito significativo na economia local, na medida em que as perdas não se refletem apenas para os produtores, mas têm também reflexo direto nos trabalhadores e no comércio local dos quatro concelhos", apontam.

Segundo ressalvam, aos prejuízos acresce ainda os danos provocados pela crise sanitária da covid-19 e as restrições que levaram ao cancelamento de certames, como a Festa da Cereja, em Alcongosta, no concelho do Fundão, e a Feira da Cereja, na freguesia do Ferro, concelho da Covilhã, que atraem milhares de pessoas à região, em tempos ditos normais.

"O flagelo, neste setor, está instalado", sublinham, alertando ainda para a situação de Resende, no distrito de Viseu, onde as quebras podem rondar os 50%.

Ressalvando que o Governo já está a acompanhar a situação, os deputados recomendam ao Governo que adote "medidas que visem apoiar os produtores de cereja das DOP/IGP existentes, de forma a assegurar o seu rendimento e potencial das produções para futuras campanhas" e que promova, junto dos produtores do setor, ações de sensibilização/divulgação da possibilidade de contratação de seguros de colheita com apoio público de 60% a fundo perdido".