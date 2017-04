PSD de Coimbra quer novo aeroporto internacional em Monte Real em vez de Montijo

Lusa 24 Abr, 2017, 11:12 | Economia

A opção pela abertura ao tráfego civil do aeroporto de Monte Real, no concelho de Leiria, é uma decisão baseada em "critérios de maior valor económico e social, de proteção ambiental, de menor investimento público e de coesão e equidade nacionais comparativamente com a opção Montijo sobre a matéria", sustentam os sociais-democratas.

Além da apresentação do Projeto de Resolução na Assembleia da República, "com o apoio da direção nacional do PSD", os sociais-democratas vão "instar todas as assembleias distritais" do partido na região Centro e "demais atores políticos regionais para o apoio explícito a esta posição".

A decisão de a Assembleia Distrital do PSD de Coimbra "reivindicar a implantação urgente do novo aeroporto internacional e civil em Monte Real, na Região Centro", foi tomada por unanimidade, durante uma reunião realizada no sábado, indica uma nota enviada hoje à agência Lusa.

O PSD/Coimbra "desafiou igualmente os restantes órgãos regionais do PSD e demais partidos políticos a apoiar explicitamente esta opção nacional para a abertura urgente ao tráfego aéreo civil do aeroporto de Monte Real, com as devidas obras de adaptação e ampliação funcional".

A região Centro "pretende contribuir ativamente para o desenvolvimento económico e social do país, de forma integrada e sustentável", sublinha.

"Fortalecer o tecido económico e social da região, a atividade turística e de valorização patrimonial -- com destaque para o turismo religioso em Fátima --, o empreendedorismo qualificado e exportador constitui um desígnio nacional da maior relevância", sustenta o PSD/Coimbra.

A reunião daquele órgão dos sociais-democratas, presidido por Nuno Freitas, que foi o primeiro subscritor da proposta, decorreu no auditório do Parque Tecnológico de Coimbra (iParque).

"Propositadamente", a reunião foi "feita no IParque, pela primeira vez, também como forma de alertar para a forma infeliz como esta estrutura tem sido maltratada pela atual maioria socialista na Câmara de Coimbra e para a sua manifesta incapacidade de captar projetos de investimento", refere o PSD de Coimbra.