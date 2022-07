PSI fecha em alta ligeira com Greenvolt a liderar subidas

Das 15 cotadas que integram o índice de referência da bolsa, oito ficaram positivas e sete negativas.

A Greenvolt encerrou a valer 7,82 euros por ação, no dia em que termina o período para a subscrição de ações no quadro do aumento de capital da empresa, iniciado em 20 de junho.

Em causa está um aumento de capital de 99.994.277,12 euros, abrangendo 17.792.576 novas ações, representativas de 12,78% do capital social da empresa de energias renováveis.

Nas descidas, foi o BCP a liderar com uma queda de 3,09% para 0,16 euros.

No resto da Europa, não houve uma tendência definida. Londres subiu 0,89%, Paris 0,40%, mas Frankfurt perdeu 0,31%, Madrid 0,17% e Milão 0,05%.