PwC instala `hub` tecnológico em Cabo Verde e prevê 150 empregos

"O digital é uma oportunidade global e é nesse sentido que nós queremos criar em Cabo Verde um centro de competências, a nível do digital, que trabalhe para o mundo através dos nossos projetos, trabalhando para os nossos clientes", afirmou Manuel Conde, da PwC, durante o evento de assinatura deste memorando de entendimento, na presença do primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva.

Aquela multinacional está presente no arquipélago há quase 30 anos e Manuel Conde explicou que o objetivo é levar o "trabalho para Cabo Verde", formando localmente para que as competências sejam aplicadas a partir do arquipélago nas várias soluções tecnológicas e plataformas globais em que a PwC está envolvida.

"Na verdade, há uma escassez de talento que `contrabalanceia` com um outro fator importante: No fundo, a formação profissional, hoje em dia, não é a mais adequada do ponto de vista de colocar o talento disponível nas organizações. E nós, PwC, no fundo com a nossa experiência naquilo que é o uso de um conceito de academias, que já o fazemos há anos, queremos alterar essa lógica", acrescentou Manuel Conde, Customer Transformation Partner da PwC Portugal (responsável por Cabo Verde).

"O objetivo é até ao final do próximo ano conseguirmos ter 150 elementos a trabalhar no nosso `hub` tecnológico", afirmou ainda.

Uma aposta, que, assumiu, passa pela "diferenciação do modelo de capacitação", de forma a "contribuir para o crescimento sustentado do emprego do mercado de trabalho em Cabo Verde".

"Queremos também conseguir fazer chegar o talento mais cedo e em melhores condições às organizações, aumentar a empregabilidade no país e com isto quero dizer melhores empregos, com melhores salários e melhores condições. É disso que estamos a falar. Aumentar esse fluxo de talento tecnológico, fazendo uso daquilo que é a nossa experiência", disse ainda.

Para Manuel Conde, o projeto do `hub` tecnológico em Cabo Verde surgiu "há mais de um ano", precisamente porque o "maior valor" do arquipélago "são as pessoas e o capital humano", com 40% da população com idade inferior a 24 anos e cerca de 9.000 alunos formados anualmente.

"É obviamente o capital humano que tem de ser potencializado e com isso queremos obviamente contribuir para a fixação de emprego da população jovem em Cabo Verde. Daí abrirmos o centro de competências, aqui. É uma oportunidade para requalificar carreiras para a população", insistiu.

Para o responsável da PwC, Cabo Verde tem condições, técnicas e de capital humano, para se afirmar como um "player" tecnológico a nível internacional.

No evento, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, apelou aos jovens para "aproveitarem esta parceria" com a PwC para o país ganhar "boas sinergias" e provocar um "contágio positivo" que crie uma "onda de confiança" na adesão à formação e aplicação de competências em Cabo Verde nas novas tecnologias, que admitiu ser uma via para quebrar o ciclo de pobreza passado entre gerações anteriores no arquipélago.

"Espero que os resultados -- e serão - sejam muito positivos e que os jovens possam aproveitar as oportunidades", afirmou o chefe do Governo, recordando que em 1995 participou na inauguração do primeiro escritório da PwC em Cabo Verde, então como secretário de Estado das Finanças.