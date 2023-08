Pyxis Ocean. Primeiro navio de carga eólico já está no mar

Ao ser transportado pelo vento, poderá reduzir eventualmente as emissões em 30 por cento. Isto devido à utilização das velas rígidas WindWings (asas de vento, em português), uma tecnologia pioneira desenvolvida pela empresa britânica BAR Technologies e produzida pela sueca Yara Marine Technologies, cujo objetivo é reduzir o consumo combustível e a pegada de carbono do transporte marítimo, por consequência. Rumo a uma redução de emissões, o Pyxis Ocean não dependerá unicamente do seu motor para chegar ao destino.

, foram construídas para serem duradouras com o mesmo material das turbinas eólicas.um navio Kamsarmax da Mitsubishi Corporation e equipado pela Cargill,é a esperança depositada nesta nova tecnologia segundo, conta à BBC, a Cargill, a empresa de transportes marítimo que equipou o navio.A indústria marítima responsável por cerca de 2,1 por cento das emissões globais de CO2, de acordo com as estimativas está numadisse Jan Dieleman, presidente da Cargill Ocean transportation, à BBC.afirmou à BBC, John Cooper, diretor da empresa britânica BAR Technologies, responsável pelo desenvolvimento da tecnologia WindWings.

Um regresso ao futuro “muito risonho”

“Prevejo que, em 2025, metade dos navios recém-construídos serão encomendados com propulsão eólica”, disse John Cooper. A poupança “é a razão pela qual estou tão confiante” acrescentou John Cooper, também citado pela BBC.



“Uma tonelada e meia de combustível por dia. Se colocarmos quatro asas num navio, poupamos seis toneladas de combustível e 20 toneladas de CO2 por dia. Os números são enormes".

O navio partiu de Singapura rumo ao porto de Paranaguá, no Estado do Paraná no Brasil. O navio encontrava-se na Ásia depois de as velas concebidas no Reino Unido terem sido instaladas nos estaleiros COSCO, em Xangai, na China, devido aos custos de produção, nomeadamente do preço do aço. “É uma pena, eu adoraria ter construído no Reino Unido” contou John Cooper à BBC.

