Quadrante escolhida para projeto de saneamento no Quénia com investimento inicial de 108,39 milhões de euros

"O Grupo Quadrante, em consórcio com uma empresa local, foi escolhido pela Rift Valley Water Services Board, um dos oito conselhos de gestão de águas do Quénia, para o desenvolvimento dos Projetos de Reabilitação e Expansão dos Sistemas de Saneamento das Cidades de Kapsabet, Busia, Nambale e Webuye", informou a empresa que presta serviços de engenharia e consultoria, em comunicado.

De acordo com o grupo, o investimento total estimado do projeto, para as quatro cidades, é de 108,39 milhões de euros.

Os projetos incluem a caracterização e diagnóstico dos sistemas de recolha e tratamento de águas residuais existentes naquelas cidades, recomendando as medidas de reabilitação e expansão necessárias e o desenvolvimento dos estudos de viabilidade, projetos preliminares e projetos de execução para cada uma das infraestruturas propostas, esclarece a Quadrante.

Vão ser também elaborados os Planos de Ação de Reassentamento e os relatórios de Avaliação de Impacto Ambiental e Social a enviar à Autoridade Nacional de Gestão Ambiental, sendo também preparado o Plano de Controle de Descarga de Efluentes.

O Grupo Quadrante fica responsável pelos Estudos de Viabilidade, Estudo Ambientais e Sociais, Projetos Preliminares e Projetos de Execução de todas as especialidades necessárias, que incluem hidráulica, geotecnia, estruturas, arquitetura, mecânica, elétrica, ambiente e social.

"Os projetos irão contribuir para um sistema de saneamento ambientalmente responsável ao longo de todo o seu ciclo de vida, mas também para a sua eficiência do ponto de vista económico, seja pelos custos de investimento, operação ou manutenção", refere, em comunicado, o diretor do projeto, Abílio Castro.