"Quando o poder entra em descolagem em relação ao povo, não é o povo que muda, é o poder", avisa Marcelo

Hugo Delgado - Lusa

O presidente da República avisou esta sexta-feira que quando o poder começa a descolar do povo, é o poder que tem de mudar, e não o povo. Perante uma plateia de empresários em Viana do Castelo, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que é mais fácil mudar de instituições do que as instituições mudarem de povo. E lembrou que o papel dos empresários "é decisivo".