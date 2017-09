Quase dois milhões de veículos da marca Peugeot envolvidos na fraude das emissões

RTP08 Set, 2017, 11:54 / atualizado em 08 Set, 2017, 12:06 | Economia

Cerca de dois milhões de viaturas poderão ter sido equipadas com um software que dava leituras falsas das emissões deste gás, extremamente tóxico, afirma o jornal Le Monde, depois de ter tido acesso ao averbamento de infração levantado pela Direção Geral da Concorrência, dos Consumidores e de Fraudes de França (DGCCRF).



Em reação através de um porta-voz, a construtora automóvel negou a utilização de quaisquer motores fraudulentos.



De acordo com o jornal, a soma da multa indicada corresponde a 10 por cento da média dos lucros obtidos pela PSA nos anos 2013, 2014 e 2015.



O documento resume as acusações contra a construtora automóvel e é o elemento principal do processo crime instaurado dia 7 de abril de 2017 por "fraude agravada".



O grupo PSA é suspeito de, tal como os seus concorrentes da Volkswagen, da Renault e da Fiat Chrysler, de ter manipulado os seus motores a gasóleo para que as emissões de dióxido de azoto fossem alteradas, tanto em testes de homologação como na condução real.



O inquérito foi confiado a três juízes do Tribunal de Grande Instância de Paris, especialistas na área de Saúde e, afirma o Le Monde, comprovou o número "importante de veículos" abrangidos por esta "fraude de quantidades substanciais de mercadoria e dos controlos efetuados".



De acordo com o texto da DGCCRF , "pelo menos 1 914 965 carros a gasóleo de geração Euro 5 - norma em vigor ate 2015 - nos quais o motor funciona de acordo com as estratégias fraudulentas, objeto do presente documento", foram vendidos em França entre 1 de setembro de de 2009 e 1 de setembro de 2015.



O que corresponde a um "montante mínimo" de "33,86 mil milhões de euros" refere o jornal, sublinhando que, a confirmarem-se os números, o PSA terá por exemplo colocado no mercado mais do dobro dos veículos fraudulentos da Volkswagen.



A construtora alemã terá comercializado 946 097 veículos obtendo lucros de 22,78 mil milhões de euros.