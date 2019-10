Reembolsos dos empréstimos europeus sem vantagens "tão esmagadoras" como ao FMI (IGCP)

Lusa14 Out, 2019, 13:56 | Economia

"Ao contrário do empréstimo do FMI, que tinha condições estruturais que favoreciam o reembolso antecipado, um pouco por causa da arquitetura do projeto europeu, os empréstimos europeus não estão formatados de forma a agilizar reembolsos antecipados, são processos mais complexos, e não têm vantagens tão esmagadoras quanto os empréstimos do FMI tinham", disse Cristina Casalinho.

A presidente do IGCP respondia aos jornalistas à margem do Seminário Internacional "Mercados de dívida pública - Desafios num quadro de aprofundamento da UEM", que decorre no Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa.

Na semana passada, a Lusa noticiou que Portugal iria pagar esta semana, entre os dias 15 e 17, o reembolso antecipado de dois mil milhões de euros ao Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF) pelos empréstimos concedidos durante a intervenção da `troika`.

Aos jornalistas, a presidente do IGCP especificou hoje que o reembolso ocorrerá em 17 de outubro (quinta-feira).

Questionada sobre se há condições para mais pagamentos antecipados dos empréstimos europeus, Cristina Casalinho respondeu que "pode haver condições", adiantando tratar-se, sobretudo, de uma decisão política.

Cristina Casalinho explicou que os empréstimos europeus a Portugal "foram concebidos numa fase da crise ainda relativamente recente", na qual "os instrumentos de gestão da crise que a Europa dispunha não estavam ainda totalmente desenvolvidos".

"Há aqui algumas deficiências de construção que provavelmente levam a que a decisão de reembolsos antecipados seja mais complexa do que a que presidiu aos reembolsos ao FMI", disse, adiantando que tem a ver com a forma como os reembolsos são feitos e que se trata de estruturas e construções legais diferentes.

"Cada caso (reembolso antecipado) tem de ser pensado de forma casuística e a abordagem adotada no caso dos empréstimos ao FMI não pode ser transposta de forma automática para o caso dos empréstimos europeus", explicou Cristina Casalinho.