Reforma aos 70 anos poderá garantir pagamento de pensões

"Aumentar a idade de reforma parece ser a forma mais eficaz de minorar a necessidade de financiar o sistema com recurso a transferências do Orçamento do Estado", defende a equipa de investigadores responsável pelo estudo sobre a "Sustentabilidade do Sistema de Pensões Português".O aumento do número de pensionistas "limitará, de forma decisiva", o potencial de crescimento da economia portuguesa.



Com a perspetiva de uma redução de 23 por cento da população total de Portugal nos próximos 50 anos, os autores acreditam que a diminuição da população ativa será de 37 por cento entre 2020 e 2070, o que poderá significar um aumento de 2,7 para 3,3 milhões de pensionistas até 2045.



No entanto, apesar da diminuição da população ativa, o estudo prevê que os salários aumentem e que, desse modo, o valor das contribuições para a Segurança Social cresça ligeiramente no período em análise, de 8,1 por cento do PIB para 8,7.



"Este crescimento ligeiro das contribuições não será suficiente para compensar a subida da despesa com pensões no Regime Previdencial da Segurança Social (RPSS), que deverá começar a registar défices crónicos a partir de 2027", refere o documento.



Os investigadores preveem ainda uma degradação ligeira do valor das pensões de velhice e de sobrevivência da Segurança social, o que poderá contribuir para o aumento da taxa de pobreza entre os pensionistas.



Marina Conceição - RTPSegundo os investigadores,. Porém, nesse cenário seriam necessárias transferências do Orçamento do Estado para cobrir o défice do RPSS.O estudo procurou avaliar várias alternativas que evitassem a quebra da economia portuguesa e que pudessem ser postas em prática a partir de 2025, tais como o aumento das contribuições dos trabalhadores e dos empregadores para a Segurança Social, a redução do valor das futuras pensões ou a privatização de uma parte do sistema.