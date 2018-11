Reformas políticas em Angola foram motivadas por necessidade económica - Alex Vines

Lusa19 Nov, 2018, 15:57 | Economia

"A crise económica não deu alternativa a João Lourenço que não fosse reformar", disse Alex Vines, durante a sua intervenção na conferência `Angola: Que mudança?`, organizado pela UCCLA e pelo Clube de Lisboa, que decorre hoje em Lisboa, na qual defendeu que "estabilizar a economia e ganhar o controlo total do MPLA eram as principais prioridades do primeiro ano de mandato do Presidente".

João Lourenço "sabia que uma mudança gradual e reformas lentas era uma coisa que não podia acontecer por causa das dificuldades económicas" que o país atravessa, entre as quais, salientou o investigador britânico, a diminuição da produção de petróleo, que "já está mais ou menos hipotecado" no âmbito dos empréstimos pagos em hidrocarbonetos.

Alex Vines lembrou que o governador do banco nacional de Angola, numa passagem recente pela Chatham House, "disse em público que a economia petrolífera só vai crescer 1% este ano e que a economia do petróleo vai cair 8% este ano, e disse também que isso não tem a ver com os preços, mas sim com o declínio da produção", que o Governo estima diminuir mais de 30% até ao final da legislatura.

Angola, salientou, está mesmo obrigada a diversificar, porque o petróleo já não vai chegar para sustentar a retoma económica, obrigando o país a procurar outras fontes de financiamento: "Não há muito espaço para os empréstimos financiados pelo petróleo, para além dos dois mil milhões de dólares da China não há muito mais, e por isso o Governo precisou de ir aos mercados financeiros internacionais, e mesmo no caso chinês, eles estão a fazer perguntas sobre onde e para que vai servir o dinheiro, e impuseram que parte desse financiamento seja para pagar dívidas a empresas chinesas, já não é `free money` como no tempo do [ex-Presidente] José Eduardo dos Santos, o que é uma diferença importante", disse o académico britânico.

Alex Vines mostrou-se, ainda assim, otimista sobre o futuro do país, assegurando que "também os investidores estão otimistas a curto e médio prazo", e concluiu que uma das grandes incógnitas para o futuro é "saber se o MPLA vai conseguir responder aos anseios de uma população que está a ter um crescimento demográfico extraordinário".