Região de Coimbra lidera projeto europeu que monitoriza impacto do turismo sustentável

Em comunicado enviado à agência Lusa, a CIM da Região de Coimbra informou que a apresentação deste projeto esteve a cargo do seu secretário executivo, Jorge Brito, no evento anual do programa Interreg Europe, que decorre hoje em Antuérpia, na Bélgica.

Intitulado Tourism4SDG, é um projeto aprovado pela Comissão Europeia no âmbito do Programa Interreg Europe 2021-2027.

"Tem como objetivo principal desenvolver e implementar ferramentas para monitorizar os impactos do desenvolvimento sustentável no turismo".

De acordo com a CIM da Região de Coimbra, o Tourism4SDG reúne autoridades locais, regionais e nacionais de oito países da União Europeia, entre os quais Portugal, Espanha, Polónia, Hungria, Holanda, França, Letónia e Estónia.

"Esta iniciativa surge com a necessidade de melhorar a eficácia dos instrumentos de política de turismo para a concretização dos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos em 2015, pelas Nações Unidas, para a Agenda 2030".

Através da cooperação transnacional territorial, o Tourism4SDG pretende proporcionar a produção de dados comparáveis sobre a monitorização da sustentabilidade do turismo, visando não só medir o impacto das políticas de turismo sustentável, como também orientar futuras estratégias para um setor mais responsável e inclusivo.

"O projeto Tourism4SDG representa, assim, um compromisso conjunto dos parceiros europeus em direção a um turismo mais sustentável e alinhado com os princípios de desenvolvimento sustentável".

O Interreg Europe é um programa de cooperação inter-regional que promove o intercâmbio de experiências, a partilha de conhecimento e a transferência de boas práticas entre autoridades regionais e locais e diversos atores de relevância regional de Estados Membros da União Europeia, Noruega e Suíça.