Regulador da aviação recomenda confirmar voos e alerta para regras de reembolso

Em comunicado publicado no seu site, a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) aconselha os passageiros a consultarem as páginas de internet das transportadoras aéreas com as quais têm reservas confirmadas, para obter informação atualizada sobre os voos agendados e outra informação considerada relevante.

O regulador recorda ainda que "se o voo não for cancelado, e o passageiro optar por não viajar, um eventual reembolso está sujeito às condições da tarifa adquirida".

A ANAC recomenda também a consulta da página do Ministério dos Negócios Estrangeiros com conselhos aos viajantes.

O conflito no Médio Oriente tem provocado perturbações na aviação regional, levando ao encerramento temporário de alguns aeroportos, à restrição de voos e a alterações de rotas por motivos de segurança, devido à instabilidade do espaço aéreo e ao risco de ataques ou intercetações militares.

As autoridades dos Emirados Árabes Unidos, por exemplo, decidiram restringir temporariamente os voos por razões de segurança, já que o espaço aéreo regional tornou-se instável e potencialmente perigoso para a aviação civil devido à possibilidade de ataques ou intercetações militares.

O Aeroporto Internacional do Dubai é um dos principais centros de aviação do mundo e o mais movimentado do Médio Oriente, funcionando como principal `hub` da Emirates e como um dos maiores pontos de ligação entre a Europa, Ásia, África e Oceânia.

Nos últimos dias, alguns voos começaram a ser retomados de forma gradual, mas o aeroporto continua a operar com horários reduzidos dando prioridade para voos essenciais ou de repatriamento.