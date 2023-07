Relatório CPI TAP. Alexandra Reis demitida por exclusiva vontade da CEO

De acordo com o relatório foi Christine Ourmières-Widener quem teve a iniciativa e geriu todo o processo, incluindo o valor da indemnização de 500 mil euros a atribuir à antiga administradora.



No documento divulgado esta noite, a relatora diz que não foi possível apurar os motivos concretos que levaram ao afastamento de Alexandra Reis, mas acrescenta que havia urgência na saída e isso levou que o processo fosse conduzido em tempo recorde.



A comunicação feita pela TAP à CMVM não foi clara e obrigou a administração da companhia a~erea a novos esclarecimentos.



O relatório preliminar considera que não houve qualquer conexão entre a saída de Alexandra Reis da TAP e a ida para a presidência da NAV.



O documento assinado pela deputada socialista ANA PAULA Bernardo , afirma que não houve qualquer interferência política nem tentativas de condicionamento por parte do governo quer no caso da saída de Alexandra Reis, quer na sugestão do antigo secretário de Estado Hugo Mendes para alteração de voo do presidente da republica.



Já o polémico caso entre ministro das Infraestruturas, João Galamba e o antigo adjunto Frederico Pinheiro ficou completamente fora deste relatório.