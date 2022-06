Relatório de Estabilidade Financeira. Incumprimento de empresas entre principais riscos

Entre os principais riscos para a estabilidade financeira, lê-se no relatório do supervisor da banca, figura o "aumento da probabilidade de incumprimento das empresas, refletindo o efeito conjunto da vulnerabilidade financeira de algumas empresas, da recuperação incompleta da atividade e da rendibilidade de alguns setores no pós-pandemia, bem como o enquadramento macroeconómico e financeiro atual".

O Banco de Portugal refere também "uma redução dos preços no mercado imobiliário residencial, decorrente de alterações nas condições de financiamento", e o risco de o "rácio de dívida das administrações públicas em percentagem do PIB não prosseguir a trajetória de redução prevista, derivado da incerteza sobre a atividade económica e do aumento dos custos de financiamento".

Pandemia e guerra

"Nos últimos meses, a economia europeia passou a estar sob o efeito simultâneo de dois choques exógenos sem precedentes e de abrangência internacional.", escreve a instituição liderada por Mário Centeno."Os efeitos nos mercados de energia e de matérias-primas e nas cadeias de abastecimento condicionaram a recuperação da atividade económica e agravaram as pressões inflacionistas", prossegue o Banco de Portugal."Além do aumento da incerteza, existe um risco ascendente nas projeções da inflação, devido à possibilidade de um conflito mais longo e a constrangimentos adicionais na oferta de energia".

c/ Lusa