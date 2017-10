Remessas dos emigrantes subiram 17,1% para quase 300 milhões de euros em agosto

Lusa19 Out, 2017, 14:17 | Economia

De acordo com os dados do Banco de Portugal, divulgados hoje, os portugueses a trabalhar no estrangeiro enviaram para Portugal, em agosto, 297,8 milhões de euros, o que representa uma subida de 17,1% face aos 254,3 milhões de euros enviados em agosto do ano passado.

Em sentido inverso, os trabalhadores estrangeiros em Portugal enviaram para os seus países de origem 40,7 milhões de euros em agosto, o que representa uma descida de 12,6% face aos 46,5 milhões enviados em agosto de 2017.

Os portugueses emigrados em França, como é costume, enviaram a maior fatia, com 105,8 milhões de euros, o que represente uma subida de 17,4% face aos 90,1 enviados em agosto do ano passado.