Removida última embarcação encalhada na praia Grande de Ferragudo no Algarve

"Operação concluída com sucesso. Já não há embarcações na Praia Grande de Ferragudo, que constituíam um perigo de segurança e constrangimento para atividade balnear", afirmou à agência Lusa Luís Encarnação.

O armador da marítimo-turística Thor foi o responsável pela operação realizada hoje, com o auxílio de um rebocador vindo do Porto de Sines.

Elementos do comando-local da Polícia Marítima de Portimão acompanharam os trabalhos de remoção desta última embarcação, segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

A Polícia Marítima de Portimão "garantiu as condições de segurança inerentes à situação, nomeadamente os trabalhos de escavação e reboque, acompanhando todo o processo de remoção", de acordo com a nota.

A Câmara de Lagoa já tinha conseguido remover na passada terça-feira com sucesso três das quatro embarcações que estavam encalhadas e estavam imobilizadas na areia nos últimos meses devido ao mau tempo.

As quatro embarcações estavam anteriormente ancoradas sem tripulação no anteporto de Portimão, não tendo resistido à força do vento e do mar, acabando por se soltar - a primeira em outubro passado e a última há duas semanas - e encalhar na Praia Grande de Ferragudo, a algumas dezenas de metros.

Esta praia encontra-se na margem esquerda do Arade, mesmo antes do molhe de proteção do mar, e em frente a Portimão, que fica no outro lado do rio.