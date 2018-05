REN reduz investimento em Portugal até 2021 para até 145 ME por ano

Lusa04 Mai, 2018, 12:08 / atualizado em 04 Mai, 2018, 12:22 | Economia

De acordo com o plano estratégico 2018-21, o investimento da empresa liderada por Rodrigo Costa no mercado doméstico, que continua a ser "o principal foco" da REN, deverá ficar acima dos 500 milhões de euros (que compara com 700 a 800 milhões de euros do último plano atualizado em 2015).

No comunicado ao mercado, a REN diz ter 400 milhões de euros para investir até 2021 "em novas oportunidades de crescimento", referindo a nível internacional o mercado da América Latina, onde tem presença desde 2017, com a compra de uma participação de 42,5% no capital social da Electrogas, no Chile.

Em Portugal, a empresa pretende dar resposta às necessidades dos Sistemas Nacionais de Eletricidade e de Gás Natural, bem como à atividade da Portgás, em cumprimento com as obrigações das respetivas concessões.

No próximo triénio, a REN quer "consolidar o seu 'core business' (gestora da rede elétrica e de gás), manter a excelência operacional que caracteriza a operação da empresa e manter um crescimento disciplinado, e assegurar um desempenho financeiro sólido".

A meta é atingir um EBITDA anual entre os 475 e os 500 milhões de euros e os resultados líquidos anuais entre os 110 e os 115 milhões de euros, que compara com uma média de 484 e 114 milhões de euros, respetivamente.

Já a dívida líquida deverá situar-se entre os 2.700 e os 2.900 milhões de euros, mantendo o dividendo anual nos níveis atuais.

Os acionistas da REN aprovaram na quinta-feira, em assembleia-geral, um dividendo de 17,1 cêntimos por ação relativos ao exercício de 2017, ano em que a gestora das redes energéticas obteve lucros de 125,9 milhões de euros, mais 25,7% do que os obtidos em 2016.