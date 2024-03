Renda mediana sobe 12% para 7,71 euros/m2 no 4.º trimestre de 2023

No terceiro trimestre do ano passado, a renda mediana dos contratos de arrendamento no país tinha apresentado um aumento de 10,2%, em termos homólogos, refere o INE em comunicado, adiantando que o número de novos contratos no quarto trimestre de 2023 aumentou também 4,5% em termos homólogos.

O instituto de estatística menciona ainda que em relação ao quarto trimestre de 2022, a renda mediana aumentou em todas as sub-regiões NUTS III, com exceção da Região Autónoma dos Açores, em que diminuiu 3,2%.

As rendas mais elevadas registaram-se na Grande Lisboa (12,54 euros/m2), Península de Setúbal (9,65 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (9,30 euros/m2), Algarve (9,09 euros/m2) e na Área Metropolitana do Porto (8,64 euros/m2).

De acordo com o INE, no quarto trimestre do ano passado verificou-se um acréscimo homólogo da renda mediana nos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes, destacando-se, com crescimentos superiores a 20%, o Funchal (+23,1%), Setúbal (+21,1%) e Vila Franca de Xira (+20,3%).

Lisboa apresentou a maior renda mediana (15,51 euros/m2), embora tenha tido uma variação homóloga inferior à nacional (9,8%), adianta.