Rendimento básico incondicional em debate

Foto: Rafael Marchante - Reuters

O Rendimento Básico Incondicional é uma prestação atribuída a cada cidadão, independentemente da sua situação financeira, familiar ou profissional, e suficiente para permitir uma vida com dignidade.



O jornalista Filipe Santa-Bárbara dá conta dos detalhes do projeto-piloto existente na Finlândia.



O 17.º Congresso BIEN, Portugal decorre esta segunda-feira na Assembleia da República e dias 26 e 27 no ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade de Lisboa, no âmbito da Semana Portuguesa do Rendimento Básico.