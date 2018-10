Rendimentos operacionais do Banco CTT sobem 26,6 por cento até setembro para 17 milhões de euros

Lusa30 Out, 2018, 18:33 | Economia

"Os rendimentos operacionais da área de negócio do banco atingiram 17 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2018, com um crescimento de 26,6% (+3,6 milhões de euros) face ao mesmo período do ano anterior, sobretudo alavancado pelo crescimento da margem financeira (+3,4 milhões de euros)", referem os CTT em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os Correios de Portugal destacam o desempenho do banco no terceiro trimestre: "Concretizaram-se os máximos de sempre de produção de crédito à habitação com 54,6 milhões de euros e de crédito ao consumo com 11,6 milhões de euros e foi o melhor trimestre de 2018 em aberturas de novas contas".

Os CTT apontam que a integração da PayShop nesta área de negócio contribuiu com 5,1 milhões de euros de rendimentos externos nas soluções de pagamentos, mais 3,8% face ao período homólogo.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) do Banco CTT aumentou 2,5% nos primeiros nove meses do ano, para 13,1 milhões de euros negativos.

O número de trabalhadores do banco aumentou 8,3% para 236.

Os CTT "obtiveram nos primeiros nove meses de 2018 um resultado líquido consolidado atribuível aos acionistas de 9,9 milhões de euros, valor 49,3% abaixo do atingido no período homólogo, correspondendo a uma margem líquida sobre os rendimentos operacionais de 1,9%".

Os CTT adiantam que o lucro obtido "foi fortemente influenciado pelos gastos não recorrentes associados ao plano de transformação operacional no montante de 16,3 milhões de euros".

Os rendimentos operacionais subiram 1,3% para 524,9 milhões de euros e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) recuou 22,7% para 45,8 milhões de euros.