Requalificação do IP3 entre Santa Comba Dão e Viseu adjudicada por 103 ME

A adjudicação desta empreitada, cujo concurso público foi lançado em julho de 2023, foi publicada na sexta-feira no portal dedicado à contratação pública Base e consultada hoje pela agência Lusa.

Segundo a publicação, a empreitada deste troço do IP3, estrada que liga Viseu a Coimbra, foi adjudicada por 103,28 milhões de euros, com um prazo de execução de 870 dias.

Consiste na requalificação e duplicação daquela estrada entre Santa Comba Dão e o nó de Viseu da A25, tendo como objetivo "aumentar a capacidade e melhorar as características de traçado do respetivo troço".

O concurso contou com um total de 21 empresas concorrentes, segundo o portal Base consultado pela Lusa.

O valor pelo qual a empreitada foi adjudicada foi substancialmente inferior do preço-base (130 milhões de euros) definido pelo anterior Governo, que lançou o concurso público.

Em julho de 2023, o Ministério das Infraestruturas afirmava que aquela intervenção entre Santa Comba Dão e Viseu representava a primeira de três intervenções naquela via, prevendo-se um investimento total a rondar os 300 milhões de euros.

"Esta obra, há muito tempo ambicionada pela região, é o maior investimento rodoviário de sempre feito exclusivamente com investimento do Orçamento do Estado", salientava o ministério, na altura liderado por João Galamba.

A empreitada agora adjudicada representa uma intervenção no âmbito de um projeto de requalificação do IP3 que tem como objetivo que a via fique com mais de 85% com perfil de autoestrada.

Em 2023, João Galamba aclarava que as intervenções nos troços entre Souselas e Penacova e entre Penacova e Santa Comba Dão encontravam-se, na altura, em fase de projeto e de avaliação de impactes ambientais.