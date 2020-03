Reunião em Belém. Centeno avalia com Marcelo consequências da pandemia covid-19

O Orçamento do Estado para este ano está promulgado, anunciou Mário Centeno. No entanto, o ministro das Finanças admite desde já o cenário de um orçamento retificativo.



"Prevemos que o Orçamento entre em vigor no dia 1 de abril", afirmou Centeno aos jornalistas no final da audição com o Presidente da República, para acrescentar que "a sua aplicação vai ter de se ajustar ao novo contexto vivido" com a pandemia de covid-19.







Numa nota no site da Presidência da República o chefe de Estado afirma que promulgou o diploma "consciente de que a sua aplicação vai ter de se ajustar ao novo contexto vivido, mas, sobretudo, sensível à necessidade de um quadro financeiro que sirva de base às medidas que o Governo já anunciou e outras que venham a ser exigidas pelos efeitos económicos e sociais provocados pela pandemia, o que, com o regime de duodécimos, não seria possível".





Sobre uma eventual saída do Governo, Mario Centeno sublinha que nesta altura esse é um assunto que apenas desvia a atenção de matérias mais urgentes que confrontam Portugal.





Relativamente a essa situação em que a economia é diretamente afetada, o ministro das Finanças elencou medidas do sistema bancário, como as moratórias a créditos, ou mecaninismos de lay-off para aliviar a carga que recai sobre as empresas num período tão crítico.





Mário Centeno sublinhou também a decisão das entidades europeias de agirem de forma concertada para fazer face à crise da pandemia de covid-19. Lembrou ainda que muitas dessas medidas deverão ser limadas em reuniões marcadas para esta semana, mormente do Eurogrupo na terça-feira e do Conselho Europeu dois dias depois, na quinta-feira.





"A resposta europeia não vai ter limites e vai ser muito solidária", afirmou Centeno, acrescentando que é essa a sua "determinação enquanto governante português e enquanto presidente do Eurogrupo (...) todos devemos gastar as nossas energias apenas focados nessa resposta à crise e não a alimentar folhetins que só interessam àqueles que os desenham".