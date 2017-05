Ricardo Arroja: Divida limita crescimento e tem que ser renegociada no plano europeu.

O governo fala em otimismo informado. Bruxelas só pode recomendar o encerramento do procedimento por défice excessivo aplicado ao país desde 2009.



Ainda assim a Moody's mantém o rating de Portugal como investimento especulativo. A agência de notação admite vir a rever a sua posição apenas em caso de a dívida baixar.



Em Lisboa Olivier Blanchard, o ex-economista chefe do FMI, e o homem que assumia o dossier Portugal à data do pedido de resgate, foi claro ao afirmar que a dívida é um problema que o país não vai conseguir resolver nas próximas décadas pelo que deve aprender a geri-lo da melhor forma.



O conselho: Manter o défice para financiar reformas e resolver o problema do crédito mal parado que desestabiliza o sistema financeiro. O resultado: ver o investimento aumentar e o desemprego reduzir.



Olivier Blanchard acredita que é possível fazer baixar o desemprego em Portugal até aos oito, ou até mesmo os sete por cento. António Costa garante que o caminho para lá chegar passa pelo incentivo ao investimento, sobretudo o privado, e pela manutenção em alta das exportações.



A Moody's até elogia a evolução económica este ano, mas fala em perspetivas de longo prazo moderadas. A agência é mais pessimista do que o governo. Prevê menos meio ponto percentual de crescimento económico no próximo ano.e o dobro do défice estimado pelo executivo que é de apenas um por cento..



António Costa recusou esta sexta-feira comentar previsões. Nem as da agência de rating norte americana, nem as do Presidente que afirmou na Croácia que o país podia crescer 3,2% em 2017.



No Jornal 2 o economista Ricardo Arroja fala numa "afirmação desfasada de toda a realidade" que só pode ser explicada "pela vontade do presidente impressionar os seus anfitriões".



O Primeiro-ministro afirma que o trabalho do governo não são previsões, são resultados e estes mostram um crescimento de 2,8% no primeiro trimestre do ano.



Ricardo Arroja recomenda cautela nos números obtidos a partir de uma base de comparação muito baixa e de uma conjuntura internacional favorável. O comentador aplaude o resultado mas lembra "que Espanha aqui ao lado está a crescer acima de 3% há oito trimestres consecutivos, pelo que precisamos de crescer muito mais para convergir com a Europa neste domínio".



Na Assembleia da República Mário Centeno fala do melhor resultado do século, destaca que foi conseguido a par com o menor défice dos últimos quarenta anos e afirma que "o PIB veste hoje Made in Portugal". O ministro das Finanças fez questão de lembrar os deputados que o crescimento do país é dois terços superior ao dá média europeia.



Cresce o PIB, reduz o défice. Não contabilizando o pagamento de juros o país deu mais de 1500 milhões de euros de lucro nos primeiros três meses do ano. Dinheiro que a direita quer ver aplicado na redução da dívida, e a esquerda na reposição de rendimentos.