Rio acusa Costa de atirar as promessas eleitorais para o lixo

Rui Rio acusa António Costa de atirar as promessas eleitorais para o lixo no que diz respeito ao aumento do salário médio. O líder do PSD defende que os portugueses estão a perder poder de compra e que o governo deve ajustar o aumento salarial à taxa de inflação.