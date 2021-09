Rússia anuncia conclusão do controverso gasoduto Nord Stream 2

“O líder do Conselho de Administração, Alexei Miller, comunicou na reunião desta manhã na Gazprom que a”, afirmou a empresa.

O gasoduto, muito contestado, percorre 12000 quilómetros e irá permitir o transporte de gás natural russo diretamente para a Europa sem passar pela Ucrânia. As quantidades de gás a serem encaminhadas ainda não foram determinadas.

A par da primeira linha Nord Stream, o novo gasoduto deverá permitir exportar até 110 mil milhões de metros cúbicos de gás natural, cerca de metade da totalidade das exportações energéticas anuais russas para a Europa.

A Gazprom já é o maior fornecedor de gás natural da Europa, responsável pelo abastecimento de um terço do mercado. Moscovo afirmou estar apenas à espera da luz verde do regulador alemão para iniciar o envio de gás natural.

, incluindo a absoluta distinção entre os detentores do gasoduto e os fornecedores do gás natural, para garantir competição justa.

As parceiras europeias da Gazprom no Nord Stream 2 são a alemã Uniper, a Wintershall Dea, a petrolífera Shell, a austríaca OMV e a francesa Engie, responsáveis por 50 por cento dos custos de construção, sob rigorosas garantias de respeito ambiental.







O Kremlin já referiu que “toda a gente” tem interesse que o Nord Stream 2 obtenha as licenças operacionais. Berlim tem ameaçado contudo usar o projeto como arma de pressão diplomática para faze a Rússia respeitar os direitos humanos, como no caso do opositor Alexei Navalny.

Críticas ao projeto

A construção do gasoduto foi iniciada pela Rússia há cinco anos, em 2018, com o fito de aumentar as capacidades de exportação energética para a Europa, tanto pelo norte, através do Mar Báltico, como pelo sul, através do Mar Negro, onde opera o gasoduto TurkStream.

Em finais de 2019, a imposição de sanções por parte do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ditou atrasos na construção do projeto, orçado em 11 mil milhões de dólares. A construção foi retomada cerca de um ano depois com o apoio de navios russos.

de aumentar as exportações de gás natural liquefeito para território europeu.Também a Ucrânia, que perde vantagem estratégica e arrisca perder milhares de milhões de dólares em taxas de trânsito se Moscovo decidir abandonar os gasodutos do país, tem criticado veementemente o projeto. Kiev mostrou-se cética perante o anúncio desta sexta-feira.se pretende que o trânsito das exportações para a Europa continue a passar pelo seu território. O atual contrato russo de utilização do gasoduto ucrâniano, válido por cinco anos, termina em 2024.