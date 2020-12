Reiniciada construção do gasoduto Rússia-Alemanha apesar das objeções dos EUA

Apesar de uma nova advertência dos Estados Unidos sobre este projeto, avaliado em mais de nove mil milhões de euros, o navio russo Fortuna "colocou uma secção de 2,6 quilómetros de tubulação em zona económica exclusiva alemã", no mar Báltico, indicou um porta-voz citado pela agência noticiosa AFP.

O reinício dos trabalhos também foi confirmado pela empresa à agência noticiosa alemã dpa, e ocorreu cerca de uma semana após o navio russo ter navegado para uma zona onde começou agora a operar, precisou a agência noticiosa Associated Press (AP).

A maioria do gasoduto já foi instalado, mas a empresa suíça Allseas, especialista na fixação de tubulações no fundo do mar, suspendeu os trabalhos em dezembro de 2019 após o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter assinado legislação que ameaçava com sanções as empresas ligadas ao projeto.

Os Estados Unidos têm-se oposto firmemente ao projeto, que deverá transportar gás natural numa distância de 1.200 quilómetros.

À semelhança de diversos países da Europa de leste, que também criticam esta construção, o Governo dos EUA argumenta que aumentará a dependência da Europa em energia face à Rússia.

O Nord Stream 2 é propriedade da russa Gazprom, com um investimento de diversas companhias europeias.

O Kremlin rebateu esses argumentos e acusou Washington de tentar sabotar o projeto com o objetivo de forçar os consumidores europeus a comprarem gás natural liquefeito dos Estados Unidos em vez do gás natural russo, mais barato.

A Alemanha já protestou contra a ameaça dos Estados Unidos de impor "sanções extraterritoriais".