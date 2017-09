Ryanair cancelou quase 400 voos em Portugal

RTP19 Set, 2017, 11:49 / atualizado em 19 Set, 2017, 15:13 | Economia

A Ryanair justificou o cancelamento dos voos com a necessidade de melhorar a pontualidade, mas a decisão surgiu depois de 140 pilotos terem deixado a Ryanair para a companhia de baixo custo Norwegian Air.



O Presidente executivo da companhia aérea admitiu na segunda-feira que a transportadora aérea está a gerir uma enorme confusão interna. A companhia garante que vai reembolsar os clientes, mas em alternativa permite a remarcação das viagens sem custos.



O presidente-executivo da Ryanair, Michael O`Leary, assegurou na segunda-feira que o cancelamento de voos nas próximas seis semanas não se deve a falta de pilotos, mas a um "erro" na distribuição de férias.



"Não temos falta de pilotos. Houve uma falha na distribuição das férias e não temos uma reserva de pessoal suficiente para enfrentar os transtornos sofridos, como os provocados por controladores ou pela climatologia", explicou o responsável.



Deco alerta que passageiros da Ryanair têm direito a indemnizações

Numa conferência de imprensa realizada em Dublin, sede da companhia aérea, O`Leary pediu desculpas aos milhares de passageiros que serão afetados por esta medida, mas insistiu que apenas serão afetados dois por cento de todos os voos da companhia, líder na Europa no setor dos voos de baixo custo.De acordo O`Leary, faltam pilotos e pessoal de cabine para substituir os que estão de férias em setembro e outubro ou para substituir as equipas de voo que ficam retidas, como aconteceu em Barcelona no passado fim de semana, devido a uma tempestade.Já na passada sexta-feira, a companhia aérea divulgou um curto comunicado onde dava conta de que iria cancelar 40 a 50 voos por dia, a partir dessa data, e até ao fim de outubro, ou seja, a anulação de 2.000 voos no total.De acordo com a última informação divulgada na página da internet , de 19 de setembro a 28 de outubro, a Ryanair cancelou 362 voos, de e para Portugal.O Presidente da companhia aérea disse ainda que a maioria dos cancelamentos vai ocorrer em rotas "muito concorridas", onde os passageiros têm oferta de várias alternativas."Enviaremos emails a todos os nossos e vamos fazer atualizações nas redes sociais", acrescentou o presidente da Ryanair, reconhecendo que além de oferecer alternativas, deverá pagar indemnizações avaliadas em 20 milhões de euros.De acordo com a agência, desde o início do ano, 140 pilotos deixaram a Ryanair para integrar a companhia de baixo custo Norwegian Air.A Deco avisa os passageiros da Ryanair que têm direito a indemnizações até 400 euros por viagem cancelada, para além do reembolso ou remarcação da viagem.A associação de defesa do consumidor acusa a transportadora de esconder outros direitos dos passageiros de voos cancelados e pede a intervenção da Autoridade Nacional da Aviação Civil.A Deco condena ainda o cancelamento voluntário de voos pela companhia irlandesa, que diz não estar a ser comunicado aos passageiros com a antecedência de sete dias.