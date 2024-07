Ryanair saúda escolha de Alcochete mas pede expansão imediata da Portela

"Saudamos a decisão do Governo de que Alcochete será o local para o próximo aeroporto, mas acreditamos que esperar até 2034 é demasiado. Até lá, destacamos em particular o anúncio do Governo de que irá aumentar a artificialmente constrangida capacidade da Portela", disse Michael O`Leary numa conferência de imprensa num hotel em Lisboa.

"Hoje voltamos a apelar ao Governo para expandir a Portela agora, aumentar a capacidade terminal da Portela antes da construção de Alcochete", insistiu, dizendo que o atual aeroporto de Lisboa tem um "bloqueio artificial de capacidade".

Ainda assim, o responsável da empresa considera que a entrada em funcionamento de um novo aeroporto em Alcochete não deve encerrar de forma definitiva a Portela.

"Abram Alcochete, deem-nos dois aeroportos por um número de anos, se for preciso. Depois vemos o que acontece", sublinhou o responsável da empresa, que em fevereiro tinha considerado que Alchocete "não era solução".

O`Leary registou que a companhia aérea podia "facilmente colocar 10 ou 12 milhões de passageiros na Portela" e que apenas não o faz porque não recebe as `slots` de que diz necessitar.

"Não nos irão dar as `slots` porque sabem que seria mais competição para a TAP, e o Governo meteu 3.000 milhões de euros na TAP. Achamos que assim que o Governo vender a TAP fica menos preocupado com a competição", afirmou.

Sobre a privatização da TAP, O`Leary sugeriu que a IAG seria "a melhor dona para a TAP", por considerar que não impactou a fundo a atividade das companhias aéreas que adquiriu.

Em meados de maio, o Governo aprovou a construção do novo aeroporto da região de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete, seguindo a recomendação da Comissão Técnica Independente (CTI).

O Campo de Tiro da Força Aérea, também conhecido como Campo de Tiro de Alcochete (pela proximidade deste núcleo urbano), fica maioritariamente localizado na freguesia de Samora Correia, no concelho de Benavente (distrito de Santarém), tendo ainda uma pequena parte na freguesia de Canha, já no município do Montijo (distrito de Setúbal).