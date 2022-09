Salário mínimo pode aumentar para mais de 757 euros já em 2023

Para os salários médios, a proposta entregue na concertação social, prevê um aumento de 4,8% até 2026, o que significa uma subida de 20% em quatro anos.



Para compensar as empresas, o Governo propôs uma descida do IRC, mas só para as que aumentem salários e invistam.



Os sindicatos dizem ser insuficiente, os patrões consideraram a proposta do executivo demasiado vaga.