Salário mínimo. Portugal a meio da tabela em 21 países da UE

Vão desde os quase 2.142 euros do Luxemburgo, o país com o ordenado mínimo mais altom até aos cerca de 312 euros da Bulgária, o país com o valor mais baixo.



Em Portugal o salário mínimo - atualmente é de 635 euros - e é pago 14 vezes ao ano, ao contrário do que acontece na maioria dos países.



Dividindo o valor anual por 12, para permitir a comparação, Portugal tem um salário mínimo de 740 euros e 83 cêntimos.



Fica mais ou menos a meio da tabela em termos europeus.