Salários e carreiras da função pública devem ser revistos, diz Teodora Cardoso

Teodora Cardoso defende que é preciso rever os salários e as carreiras na função pública. Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, a economista e ex presidente do Conselho das Finanças Públicas, sugere que Portugal deve negociar um alívio das regras atuais com a Comissão Europeia.