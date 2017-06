Santander passa a ser o banco líder privado em Portugal

A presidente do Santander assegura que a maior prioridade do Grupo são os quatro milhões de clientes do Popular, que agora são integrados no maior banco da zona euro.



Com esta operação, o Santander passa também a ser o banco líder privado em Portugal, com 17 milhões de clientes em toda a Península Ibérica.



A correspondente da RTP, Daniela Santiago, acompanhou a conferência de imprensa.