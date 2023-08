Se combustível não baixar adivinham-se falências até ao final do ano, avisa ANTRAM

Ouvido pelo jornalista Diogo Pereira, o presidente da ANTRAM, Pedro Polónio, teme que este aumento seja mais longo do que desejável.

Os transportadores rodoviários de passageiros consideram insuficientes os apoios do Estado e insistem que se avance com outras ajudas prometidas, como o gasóleo.





A ANTRAM juntam-se assim ao coro das críticas sobre o aumento do preço dos combustíveis.Também a Confederação Nacional da Agricultura alerta para o estrangulamento financeiro do setor e pede ao Governo a regulação do preço dos combustíveis.As empresas petrolíferas responsabilizam o Estado pelos impostos cobrados e os países da OPEP pelos cortes na produção de petróleo.