Seca também afeta métodos de rega dos campos de golfe

Os campos de golfe do Algarve estão numa corrida às águas residuais tratadas. Até 2025 estão previstas ligações a 19 campos, mas no imediato poucos poderão beneficiar de águas reutilizáveis. Os empresários pediram rapidez nos processos e prepararam-se para cortes no abastecimento.