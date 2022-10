Secretária de Estado da Função Pública. "Apresentámos uma proposta séria, trabalhada e com um racional bem definido"

"Com estas medidas que apresentámos aos sindicatos, estamos já a concretizar vários aspetos do programa do Governo, designadamente assegurar a previsibilidade das atualizações salariais, investir nos rendimentos dos trabalhadores, rever a tabela remuneratória única."



Inês Ramires tem estado a participar numa maratona negocial com os sindicatos.