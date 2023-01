Secretários de Estado. Frederico Francisco nas Infraestruturas e Fernanda Rodrigues na Habitação

Frederico Francisco, natural de Cascais, de 34 anos, substitui nas funções de secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, que assumiu ter acompanhado o processo de indemnização de meio milhão de euros pago pela TAP à ainda secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, para esta sair da administração da transportadora aérea nacional.

O futuro secretário de Estado das Infraestruturas é mestre em Engenharia Aeroespacial pelo Instituto Superior Técnico e doutorado em Física (2014).

Desde 2019, exerceu funções como adjunto do ministro cessante das Infraestruturas e da Habitação. Pedro Nuno Santos, onde acompanhava as políticas para o transporte ferroviário, incluindo a coordenação da elaboração do Plano Ferroviário Nacional.

De acordo com a nota curricular divulgada pelo Governo, é professor auxiliar convidado no departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e investigador do Centro de Física das Universidades do Minho e Porto.

Ainda segundo o Governo, Frederico Francisco tem desenvolvido trabalho de investigação em transporte ferroviário, onde participou em projetos nacionais e europeus. Tem também estado envolvido no desenvolvimento de modelos físicos para o sistema terrestre.

Já Fernanda Rodrigues, que vai desempenhar as funções de secretária de Estado da Habitação, é natural de Águeda, tem 60 anos e licenciada em Engenharia Civil pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

Tem doutoramento em Engenharia Civil pela Universidade de Aveiro e é docente no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro desde outubro de 2001.

Segundo o Governo, Fernanda Rodrigues desenvolveu trabalho no âmbito do Estado de Conservação de Edifícios de Habitação a Custos Controlados.