Seis bancos interessados em comercializar linha de financiamento da IFD

Lusa20 Abr, 2018, 19:29 | Economia

Após a validação do interesse apresentado e da criação de uma bolsa de Instituições de Crédito, os intermediários financeiros - bancos, caixas económicas e caixas de crédito agrícola mútuo - selecionados vão ser convidados a apresentar propostas de financiamento às empresas.

A IFD, também conhecida como `banco de fomento`, irá iniciar uma negociação bilateral com as entidades escolhidas para a comercialização da linha, que assegura prazos mais longos - até 12 anos - e a satisfação das "necessidades de financiamento estrutural das empresas portuguesas".

Segundo a instituição, as seis Instituições de Crédito que formalizaram as suas candidaturas representam uma quota de mercado superior a 70% do segmento empresarial em Portugal.

Apesar do prazo da primeira fase ter terminado no dia 10 de abril, as entidades que não manifestaram o seu interesse até então, ainda poderão fazê-lo, uma vez que o período se mantém aberto durante os próximos quatro anos.

A instituição foi criada em 2014 com o objetivo de financiar subprojetos desenvolvidos por pequenas e médias empresas (PME) e cofinanciados pelos intermediários financeiros mediante a canalização dos fundos obtidos pelo banco do fomento, nomeadamente junto do Banco Europeu de Investimento (BEI).

Para além de PME, a linha de financiamento também apoiará `mid caps` - empresas de média capitalização e que contem com um número de trabalhadores entre 250 e 3.000.