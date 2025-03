Setor automóvel cai nas bolsas após anúncio de tarifas norte-americanas

A Hyundai, maior fabricante de automóveis coreana, perdeu 4,28 por cento, a Kia Motors 3,45 e a Mitsibishi 3,20. Quase metade dos 16 milhões de carros vendidos nos EUA no ano passado foram importados, com um valor total superior a 330 mil milhões de dólares.





Na Europa, os fabricantes e fornecedores de automóveis também caíram, com a Porsche a perder 4,30 por cento na bolsa de Frankfurt, a Mercedes a recuar 4,31 por cento, a BMW 4,09, a Daimler 3,18 e a Continental 2,71 por cento.

Tarifas de Trump prejudicam todos

We are deeply concerned by the US President’s announcement of additional #tariffs on our sector. It comes at a watershed moment for the automotive industry’s transformation and as fierce international competition mounts.



Tariffs will not just impact imports into the US, a… pic.twitter.com/QML0V4J4wf — ACEA (@ACEA_auto) March 27, 2025

União Europeia vai proteger interesses

I deeply regret the U.S. decision to impose tariffs on EU automotive exports.



Tariffs are taxes – bad for businesses, worse for consumers, in the US and the EU.



The EU will continue to seek negotiated solutions, while safeguarding its economic interests ↓ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 26, 2025

The US decision to impose tariffs on EU automotive exports is a serious mistake. Tariffs are harmful on both sides of the Atlantic.



The car industry is the backbone of our 🇪🇺 economy. We remain committed to negotiations while doing everything it takes to protect our interests. — Manfred Weber (@ManfredWeber) March 27, 2025

Canadá fala em “ataque direto”

Portugal exporta cerca de quatro por cento

"Os construtores automóveis europeus têm fábricas nos Estados Unidos e irão também ser afetados localmente na produção, com o custo dos componentes", recordou.







As três maiores fabricantes de automóveis asiáticas, Toyota, Honda e Nissan, perderam 2,04, 2,47 e 1,67 por cento, respetivamente, no índice da bolsa de Tóquio (Nikkei), que reúne as 225 empresas mais representativas do mercado e encerrou o dia com queda de 227,32 pontos, fixando-se em 37.799,97.Na bolsa de Paris, a Stellantis caiu 6,12 por cento, a Valeo 5,65 e a Forvia 5,42.Na quarta-feira, Donald Trump anunciou que as novas tarifas adicionais de 25 por cento que serão aplicadas a "todos os carros não fabricados nos Estados Unidos" a partir de 2 de abril.A taxa aplicada até agora era de 2,5 por cento, o que significa que os carros importados serão agora taxados em 27,5 por cento do seu valor.A Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) lembrou esta quinta-feira que as tarifas instituídas por Donald Trump terão um impacto negativo global no setor, incluindo para os fabricantes americanos., disse a diretora-geral da ACEA, Sigrid de Vries.As tarifas não afetarão apenas as importações para os EUA, uma penalização que deverá ser suportada pelos consumidores americanos, mas as medidas sobre peças para automóveis também prejudicarão os fabricantes que produzem carros nos EUA para mercados de exportação, observou.Os".Os 25 por cento de taxas alfandegárias adicionais "representam um fardo considerável para as empresas e cadeias de fornecimento globais" na indústria automóvel, "com consequências negativas, especialmente para os consumidores, inclusive na América do Norte", considerou a Associação Alemã de Fabricantes de Automóveis (VDA), em comunicado."As consequências serão sentidas no crescimento e na prosperidade de todos os lados", acrescentou a VDA, pedindo aos Estados Unidos e à União Europeia (UE) que entrem rapidamente em negociações para encontrar uma "abordagem mais equilibrada"."O risco de um conflito comercial global" é "alto em todos os lados", alertou.após o anúncio de Donald Trump, que consideraram "dececionante"."Em vez de impor tarifas adicionais, deveríamos explorar formas de criar oportunidades para os fabricantes do Reino Unido e dos EUA", disse Mike Hawes, presidente executivo da associação do setor (SMMT), num comunicado emitido na noite de quarta-feira.O Reino Unido está atualmente em negociações com os Estados Unidos para concluir um acordo económico que lhe permita evitar as tarifas alfandegárias americanas, que têm vindo a ser impostas a muitos países há semanas.O setor automóvel britânico, que viu sua produção prejudicada no ano passado pela transição para veículos elétricos, já tinha manifestado preocupação em janeiro com as ameaças de taxas alfandegárias adicionais nos Estados Unidos.É “crucial” que as tarifas não “façam subir os preços para os consumidores”, alertaram esta quinta-feira a Ford, a GM e a Stellantis, num comunicado divulgado pela Associação Americana de Fabricantes de Automóveis (AAPC), defendendo a “competitividade” da produção automóvel “norte-americana”, que inclui o Canadá e o México.Até. O multimilionário reconheceu que uma das suas empresas, a fabricante automóvel Tesla, não será poupada à política tarifária implementada pela Administração norte-americana."É importante notar que a Tesla não saiu ilesa deste problema. O impacto das tarifas na Tesla continua a ser significativo", disse Musk numa breve mensagem na rede social X, da qual também é proprietário.A Tesla, que até ao ano passado era o maior vendedor mundial de automóveis elétricos, foi destronada desta posição pela chinesa BYD no último trimestre do ano passadoA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lamentou decisão do presidente norte-americano, garantindo que a União Europeia vai proteger os seus interesses.”, destacou Von der Leyen, num comunicado.A responsável da Comissão Europeia garantiu que irá avaliar este anúncio de Trump, bem como "outras medidas que os EUA estão a prever para os próximos dias”.“A União Europeia continuará a procurar soluções negociadas, salvaguardando ao mesmo tempo os seus interesses económicos”, frisou.“Como uma grande potência comercial e uma comunidade forte de 27 Estados-membros, protegeremos conjuntamente os nossos trabalhadores, empresas e consumidores em toda a União Europeia”, acrescentou.Von der Leyen frisou ainda que a indústria automóvel “é um impulsionador da inovação, competitividade e empregos de alta qualidade, através de cadeias de abastecimento profundamente integradas em ambos os lados do Atlântico”.Para a política alemã, as”.Já o líder do Partido Popular Europeu (PPE) no Parlamento Europeu, o alemão Manfred Weber, considerou esta quinta-feira que oao anunciar um aumento das taxas alfandegárias norte-americanas sobre os automóveis.numa conferência de imprensa à margem de uma reunião do gabinete do PPE em Paris.. Não haverá vencedores”, lamentou, assegurando que “ainda tem esperança de convencer os nossos amigos americanos de que este não é o caminho a seguir”., Mark Carney," ao seu país.Carney acrescentou que o Canadá responderá de forma unificada e que, embora as tarifas prejudiquem a economia canadiana, está a considerar medidas não tarifárias contra os Estados Unidos.", realçou o primeiro-ministro canadiano.Além das suas próprias tarifas de retaliação, Carney afirmou que o Canadá "tem outras opções"."Vou reunir-me com o gabinete amanhã para discutir opções", vincou o líder canadiano, que reconheceu que ainda não tem a ordem executiva assinada por Trump, pelo que não sabe ao certo o impacto das tarifas.Carney já tinha alertado que a guerra comercial de Trump “está a prejudicar os consumidores e os trabalhadores americanos e vai doer mais”.Portugal exporta apenas quatro por cento dos 320 mil automóveis fabricados no território para os Estados Unidos.Para a Associação Automóvel de Portugal, "a economia está globalizada, a redução das taxas alfandegárias, nas últimas décadas contribui para o crescimento do PIB a nível global. E esta aplicação da taxa, quer aos veículos, no nosso caso, quer aos componentes a partir de 3 de maio, é negativa para a economia, para o setor"